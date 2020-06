Mustanahalise jalgpallistaariga abiellunud venelanna mattus räigete ähvarduste laviini alla 

Nii mõistab ta praegu USAs toimuvaid rassirahutusi, kuid möönab, et on aastaga endale paksema naha kasvatanud.

"Olen õnnelik, sest mul on terasest närvid ja ma ei pööra sellele enam tähelepanu," ütles Dorožko. "Tänan oma vanemaid saadud hariduse ja maailmavaate eest. Ma pole kunagi teinud vahet inimeste nahavärvil, juuksevärvil või staatusel. Minu jaoks on kõik ühesugused inimesed.

Pool mu perekonnast on mustanahaline ja ma armastan neid kõiki nii väga. Ma kartsin esiti, et nad ei võta mind omaks, sest ma olen venelane, mul on teistsugune mentaliteet ja kogu mu elu on olnud hoopis teistsugune.

Miks on inimestes nii palju õelust? Lõpuks ei tunne armastus ja sõprus nahavärvi. Kui põrgu ja paradiis on olemas, siis põrgu on siinsamas, planeedil Maa. Ma soovin ja unistan, et me kõik muutuks lahkemateks ja targemateks, sest tulevik sõltub meist endist," lõpetas naine.