Djokovici tagasi tippu tassinud Becker tegi serblase esmalt maatasa: sinu serv ei meeldi mulle kohe üldse! 

"Ütlesin talle, et põhjus, miks ta sel ajal enam nii hea ei olnud, peitus selles, et ta tundis end maailma esinumbrina (kus Djokovic oli püsinud 2012. aasta novembrist 2013. aasta oktoobrini - toim) liiga hästi ning ei suutnud enam oma mängu parandada. Samal ajal Nadal ja Federer kohandasid oma mängu tema vastu. Ütlesin talle, et mulle ei meeldi su kohavalik väljakul, ja sinu serv ei meeldi mulle kohe üldse," jätkas sakslane.

"Probleem on muidugi selles, et aega napib. Mul on perekond ja teised tööalased projektid, mida pean juhtima. Kuid päriselt ma võimalust taas treeneriks asuda ei välista, sest tennis on minu tõeline armastus," tõdes Becker.