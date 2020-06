Eesti korvpallikoondis võõrustab juuli lõpus Leedut ja Lätit 

Korvpalliliidu president Jaak Salumets märkis, et eelkõige soovitakse korvpallipublikule pärast pikka pausi taas emotsiooni pakkuda.

"Seisak spordimaastikul venis eriolukorra tõttu pikaks ja mis seal salata, see lõi sassi ka kogu meie juubeliaasta programmi. Sellele vaatamata oleme otsustanud ellu kutsuda Balti keti karika, mis ühelt poolt tähistab Eesti korvpalli auväärset sünnipäeva, aga teiselt poolt paneb aluse uuele ajastule Balti riikide korvpallialases koostöös. Loodame, et turniirist kasvab iga-aastane traditsioon,“ ütles Salumets.

Leedu alaliidu peasekretär Mindaugas Špokas lisas omalt poolt, et neil on suur rõõm, et saavad keerulisel ajal lähinaabritega sõprusmänge pidada.