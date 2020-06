KARM JÄRELDUS: jalgpalluri surmas oli süüdi kiirabiarsti hoolimatus. "Ta ei teinud katsetki mängijat päästa." 

26aastane Ekeng kukkus kokku keset jalgpallimatši. Uurimise käigus selgus, et Duta, kes pidanuks jalgpallurit aitama, ei teinud kiirabiautos midagi, et mehe elu päästa. Haiglatöötajate ponnistused enam vilja ei kandnud ning kahe tunni pärast tunnistati Ekeng surnuks.

Lahangul selgus, et jalgpallur kannatas mitmete tõsiste südameprobleemide käes, kuid juba toona ütles Bukaresti prokurör, et kuigi Ekengi surma põhjuste seas olid südameprobleemid, ei jätud Elena Duta õigustamatu tegevusetus mehele mingit võimalust ellu jääda.

Ta lisas, et teaduslikud andmed näitavad, et 95 protsenti sarnaste südameprobleemidega inimestest elavad rabanduse üle, kui saavad minuti jooksul elustamisaparaadilt tuge. "Iga minutiga väheneb see võimalus 5,5 protsendi võrra," nentis prokurör.