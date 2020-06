Endine Venemaa koondise peatreener: terve põlvkond laskesuusatajaid kasvatati keelatud ainete peal üles 

Olgu märgitud, et Hovantsevi maine on ses osas puhas. "Süsteemi uuesti ülesehitamine ja tavapäraste meetodite juurde naasmine pole kerge ja kiire," lisas kogenud treener.

Reporter küsis seepeale, kas see tähendab, et venelased ei suuda tippu naasta järgmised kümme aastat. "Miks kümme? Millal oli viimane dopingujuhtum? Viis-kuus aastat tagasi. Olukord liigub tasapisi paremuse suunas, aga tulemused on kehvemad kui vanasti," sõnas Hovantsev.