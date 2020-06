Jalgpall Raio Piiroja: „Kaks korda olen ennast merel väga täbarasse seisu pannud ja korra on ahnus tahtnud paadi ära uputada.“ Raivo Rauts , täna, 21:05 Jaga: M

Raio Piiroja merel. Foto: Raivo Rauts

Kutselisel kaluril Raio Piirojal on käsil veel viimane kiire aeg, enne kui saab juuni keskpaigas endale puhkust lubada. Püügihooaeg on olnud raske ning silm tahab igal vabal hetkel kinni vajuda, aga tänavu on meri talle andnud saaki nii, et patt oleks nuriseda.