Soome ralliäss: ma pole Rally DirtFishist midagi kuulnud ja ilmselt ma sellest osa ei võtaks 

"Ma pole sellest midagi kuulnud. Kindlasti oleks seal põnev sõita. Arvan, et me ei lähe sinna, kuid vähemalt mõte ise on hea," kommenteeris Lappi ettevõtmist portaalile rallit.fi.

Tänavusel autoralli MM-sarja hooajal seitsmendat kohta hoidev M-Spordi piloot tõdes ka, et Soome ralli ärajätmine talle kuigi suure üllatusena ei tulnud. "Ma vähemalt aimasin seda [et ralli jäetakse ära]. Mõistagi oli minus väike lootusetera, et saaksin siiski sõita. Kuid rohkem olin arvestanud sellega, et rallit ei toimu.