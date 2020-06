Bayern sai kindla võidu ja vajab tiitli kindlustamiseks viit punkti, Lewandowski jõudis vägeva tähiseni 

Kodumeeskond läks üheksandal minutil Lucas Alario tabamusest kohtumist juhtima, kuid Kingsley Comani ja Leon Goretzka väravad viisid Bayerni enne poolajavilet ette. Teise kolmveerandtunni alguses suurendas külaliste edu Serge Gnabry, 66. minutil sai tabamuse kirja ka liiga suurim väravakütt Robert Lewandowski. Poolakale oli tegu meistriliiga hooaja 30. väravaga, kõikide sarjade peale kokku on 31aastane ründaja sahistanud võrku tervelt 44 korral. Ja seda kõigest 38 mängus.

Bayern on 30 vooruga kogunud 70 silma, pidada jääb veel neli kohtumist. Dortmundi Borussial on lähima jälitajana koos 60 punkti, neil on ka mäng varuks: täna madistatakse koduväljakul Berliini Herthaga.