Vabavõitluse superstaar kuulutas karjääri lõppenuks. Kolmandat korda 

Kas mehel on seekord tõsi taga, näitab aeg. Juba 2016. aastal, pärast kaotust Nate Diazele, oli ta samuti teatanud loobumisest, samuti lubas ta kindad nurka visata mullu märtsis. Kuid mõlemal korral on iirlane tagasi tulnud.

Kui McGregor tõepoolest enam ei võitle, on see alale suureks hoobiks. Näiteks loodeti, et tänavu läheb iirlane vastamisi Brasiilia legendi Anderson Silvaga, ning see võimalik lahing oleks olnud tõeline vabavõitluse supermatš.