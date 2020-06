Kitsikuses jalgpalliklubi nuiab fännidelt sularaha 

Vähemalt ajutist lahendust loodetakse fännide lojaalsusest. Nimelt on Keenia mobiilisideoperaatoritel kasutusel omalaadne boonuspunktide ehk bongade süsteem, mille kohaselt saab operaatoriga liitunud inimene erinevate teenuste kasutamise eest bongasid. Tavaliselt saab nende eest osta juurde kõneaega või andmemahtu, kuid need on võimalik vahetada ka sularahaks.

"Paljudel inimestel on suured bongareservid, millest nad ise teadlikudki ei ole", selgitas plaani Gor Mahia tegevjuht Ambrose Rachier. "Näiteks mina avastasin, et mul on 80 000 bongat, mis on väärt enam kui 200 eurot. Annetasin selle kohe klubi toetusfondi."