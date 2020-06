Ungarlased karistasid George Floydi mälestanud jalgpallurit 

Lõuna-Sudaani juurtega, kuid Norra noortekoondiseid esindanud Nguen oli noomitusest šokeeritud, kuid kinnitas, et tema vaateid see ei muuda.

"See oli väga oluline sõnum ja ma jään selle juurde," ütles Nguen, kes kandis mängusärgi all T-särki kirjaga "Õiglus George Floydi eest".

Ta lisas, et teeks seda veel, kuna see on tema jaoks oluline ja puudutab teda isiklikult.