Spordivaria FOTOD JA VIDEO | Pähe 76 lööki saanud naisvabavõitleja nägi matši järel välja nagu pundunud laip Ohtuleht.ee , täna, 14:39

Amanda Nunes (paremal) jagas Felicia Spencerile hoope armutu järjekindlusega. Foto: UFC

Alles see oli, kui Poola naisvabavõitleja Joanna Jedrzejczyk sai matši käigus selliseid hoope, et tunnistas hiljem isegi, et nägi välja nagu zombi. Läinud ööl jagas poolatari saatust Kanada vavaõitleja Felicia Spencer, kes sai armutult kolki Brasiilia naiselt Amanda Nunesilt.