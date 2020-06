Kergejõustik OTSEPILT | Maicel Uibo läheb kolmevõistluses vastamisi maailmarekordiomanikuga ja valitseva maailmameistriga Ohtuleht.ee , täna, 18:00 Jaga: M

Maicel Uibo üheks trumpalaks on teivashüpe. Täna on tal aega 10 minutit, et võimalikult mitu korda üle 4 meetri kõrgusel oleva lati saada. Foto: Reuters/Scanpix

Kümnevõistluse maailmarekordiomanik Kevin Mayer, valitsev maailmameister Niklas Kaul ja Doha MMil hõbeda võitnud Maicel Uibo peavad täna kell 18.00 The Ultimate Garden Clash sarja raames maha omalaadse kolmevõistluse.