Doping SKANDAAL: 400 meetri maailmameister Naser on jätnud tervelt neljal korral dopingukontrolli ilmumata ning oli juba MMi ajal uurimise all Toimetas Mihkel Talivee , täna, 20:34 Jaga: M

Salwa Eid Naser. Foto: Reuters/Scanpix

Puhta spordi eest võitlev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) andis teada, et mullu Dohas 400 meetri jooksus kõigi aegade kolmanda tulemusega maailmameistriks tulnud Salwa Eid Naser on viimase 12 kuu jooksul jätnud dopingukontrolli ilmumata tervelt neljal korral. Samuti oli ta uurimise all juba MMi ajal: tolleks hetkeks oli ta proovi andmata jätnud kolm korda.