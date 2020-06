Kergejõustik Maicel Uibo kergejõustikutriatlonist: ei tea, mida võistlusest järeldada, kuid enesetunne on hea ning kahtlemata oli lõbus Mihkel Talivee , täna, 22:12 Jaga: M

Maicel Uibo. Foto: AFP/Scanpix

Täna The Ultimate Garden Clash sarja raames toimunud triatlonil kolmanda koha saanud Maicel Uibo tõdes, et sellisel moel võistlemine oli talle uueks kogemuseks ning seetõttu on tal sellest raske järeldada, millises vormis kümnevõistleja olla võiks. Kuid Doha MM-hõbe lisas, et enesetunne on tal hea ning tegu oli väga lõbusa ettevõtmisega.