OTSEPILT | Eesti Olümpiakomitee valib presidenti 

"Saame omavahel väga ilusti läbi. Võib-olla on valimiskampaania ajal veidi ebamugav, kuna proovid enda häid külgi ning vastaskandidaadi murekohti välja tuua," kirjeldas Tõnu Tõniste valimiste eelses intervjuus suhteid Sõõrumaga. "Usun, et pärast rusikatega vehkimiseks ei lähe. Lõppude lõpuks oleme väljas sama asja eest, milleks on meie spordi edendamine."



Urmas Sõõrumaa võttis kokku viimased neli aastat EOK presidendina. "See andis mulle platvormi vaadata edasi, et Eesti sport saaks astuda järgmisele tasemele. Viimane kriis andis võimaluse spordist ja liikumisest ühiskonnas rääkida, seda peab ära kasutama," sõnas ta.