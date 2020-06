Heino Enden: Gomelski soovitas pärast turniire, et poisid, siin on paar pudelit viskit. Ta oli tark treener  

Vaadates NSVL-i mängude tulemusi suurturniiridel, jäävad silma ülisuured võidud. Kas nende võitude tõttu oli mängijatel veidi raskem end ka motiveerida?

See oligi mõnikord uinutav. Näiteks 1983. aasta EM-il, kui poolfinaalis Hispaanialt tappa saime. Okei, seal oli oma süü ka Gomelskil, kes hoidis (Valdis) Valtersit liiga pikalt väljakul, kuigi viimane uhas kõvasti mööda. Võib olla mõjutas see veidi, et 1981. aastal valiti Valters Euroopa parimaks mängijaks, aga kohati oli ta mäng ebastabiilne.

Gomelski võttis ta liiga hilja välja ja saime napilt tappa selle mängu. Oma viga tunnistas Gomelski ise ka hiljem. Kolmanda koha mängus võitsime Hollandit jälle 40 punktiga. Need suurelt võidetud alagrupimängud tekitavad alateadvuses ikkagi rahulolu ja lõpuks pole sa 100-protsendiliselt valmis korralikumaks madinaks.

1987. aasta EM oli vist selle musternäide?

Sellega käis kaasas üks suur vandenõuteooria. Finaalturniir toimus Kreekas ja finaalis mängisime kreeklaste vastu. Mängu ajal me mängijatega omavahel mõtlesime, et Gomelski mängitab meid kole imelikult. Pärast mängu ütles (Vladas) Garastas (aastatel 1989-91 NSVL-i peatreener) avalikult, et Gomelski müüs selle finaali maha.

Teooriaid ja arvamusi võib olla igasuguseid, aga imelik oli küll, kui vaadata kasvõi seda, kes kattis selles mängus (Nikos) Galist (viskas finaalis 40 punkti). Mitte meie parimad kaitsjad. Elus on ikka nii, et mis on juhtunud, seda pole mõtet taga nutta. Alguses oli banketil küll kurb tunne, kuna olime teistest, ka Kreekast, kõvasti üle. Mina aga mõtlen ikka positiivselt - mul oli kollektsioonist just EM-hõbe puudu, nii et mul oli kõik okei, sain täiskomplekti.

Gomelski ise on öelnud, et läbi aegade kõige kõvem meeskond oleks meil olnud 1984. aasta Los Angelese olümpial. Seda seetõttu, et meil olid kõik parimad mehed parimates aastates ja rivis. Ka Tkatšenko ja Sabonis olid sel ajal veel terved. (Anatoli) Mõškin, (Sergei) Tarakanov, (Valdemaras) Chomicus, (Sergejus) Jovaiša, Valters - kõik nad olid supervormis. Kui me pidime minema Pariisi olümpia eelturniirile, siis tuli üks päev enne lendamist teade, et NSVL boikoteerib olümpiat.