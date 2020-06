Teemu Suninen kahtleb, et M-Spordi masinad Rally Dirtfishil stardivad: tehas on suletud ja inimesed koondatud 

"Mõnes mõttes tuleks sõidurütmi säilitada. Näib, et võimalused selleks on väga minimaalsed. Eriti praegu, kui olen M-Spordi palgal ja seal on kõik koondatud," sõnas Suninen portaalile rallit.fi.

Meest paneb muretsema sõidukogemuse puudumine, kuidas samas pole tal ka finantse, et olukorrast pääseda. "Oleksin huvitatud sõitmisest kohe, kui rooli saan. Aga mul pole praegu raha, et selle eest maksta," tunnistas 26aastane soomlane ja lisas, et praeguses olukorras tuleb jääda kahe jalaga maa peale.

7. ja 8. augustil toimub Lõuna-Eesti teedel Rally Dirtfish, mille osas on veel väga palju lahtisi otsi. Suninen pole väga lootusrikas, et suudab Eestis starti pääseda.

"Kahjuks pole meil M-Spordiga sellest juttu olnud. Inglismaal on tehas suletud ja olukord on koroonaviiruse tõttu keeruline," tõdeb ta.

Autoralli MM-sarjas on tänavu sõidetud kolm etappi: Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko. Järgmisena peaks kavas olema septembri lõppu planeeritud Türgi ralli. Mehe sõnul on paus kujunenud päris pikaks ja olukord rallimaailmas on keeruline.