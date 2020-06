Kalev/Cramost tuule tiibadesse saanud Kairys asub juhendama Leedu suurklubi 

Möödunud hooaja lõpetas Donaldas Kairys VTB meeskonna Saraatovi Avtodor juures, aga see koostöö sai läbi. "Olen siiralt tänulik usalduse ja võimaluse eest," tänas Kairys oma eelmist tööanddjat. 42aastane leedulane asus klubi peatreeneriks veebruaris. Enne seda oli Kairys Euroliigas mängiva Olympiakose peatreeneri Kestutis Kemzura abiline, kuid kreeklased loobusid aasta alguses duo teenetest.

Tunnustatud korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas kirjutab, et Kairyse üleminek Rytasesse saab ametliku kinnituse lähipäevil. Eelmisel hooajal jäi meeskond Leedus kõrgliigas teisele kohale. EuroCupis jäädi pidama vahegruppi ning kaheksa parema sekka ei pääsetud. See on ka üks peamisi põhjusi, miks eelmine juhendaja Dainius Adomaitis välja vahetatakse.