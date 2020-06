Mängumaailma telgitagused: kuidas see kõik toimib ja mille osas ettevaatlik olla? 

Kuna Eestis on rikkalikult online kasiinosid, on siinne mänguturg väga tulus võimalus paljudele sisuloojatele. Kuigi enamus neist reklaamivad üksnes tegevusloaga Eesti kasiinosid (mis sisaldavad igal juhul usaldusväärseid boonuspakkumisi), ei kehti see reegel sugugi kõigi portaalide kohta, kes Eestis oma uksed avanud on. Paraku võib ikka ja jälle kohata portaale, kus reklaamitakse Eestis mittetegutsevaid kasiinosid või üritatakse suisa inimesi petta võltspakkumistega.