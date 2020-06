Tänak jääb maailmameistriks? Ka MM-kalendri eelviimane ralli võib ära jääda 

„Ma ei ole loobunud mõttest, et võime turismihooaja mingis osas päästa, ent samas ei ole me positsioonil, kus saaksime selliseid otsuseid vastu võtta,“ kommenteeris Drakeford portaalile Inews.

Kui Walesi ralli peaks tõepoolest ära jääma, siis esialgsete kuupäevade mõttes jäävad tänase seisuga kalendrisse vaid Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid. See võib aga tähendada, et hooaega üldse ei toimu ning Tänak jääks maailmameistriks.



Näiteks kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier on öelnud selgelt, et kuue etapiga MM-tiitel võita oleks äärmiselt niru.