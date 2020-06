Comebacki tegev Mike Tyson avaldas unelmate vastase: ma poksiksin räpaselt, sest ta on liiga hea 

Tysoni unelmate vastaseks oleks Floyd Mayweather, ent paraku ei kuulu mehed samasse kaalukategooriasse. Paraku on see võimatu, kuna mehed ei kuulu samasse kaalukategooriasse.

„Ma väga tahaksin temaga poksida, ma nii väga sooviks, et ta oleks minuga samas kaalus. Kuigi me ei saa kunagi poksida, käituksin mina tema vastu hoopis teisiti,“ ütles Tyson. „Ma oleksin õel, ma oleksin räpane. Tema vastu poksides peab kõik mängu panema, sest ta lihtsalt on liiga hea.“