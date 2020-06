Ronaldo-Messi debatile tehti teaduslik lõpp: üks on teisest mäekõrguselt üle 

Statistika järgi pole Ronaldol läbi aegade parima mängija debatti asja, sest vaid ühel hooajal viimasest kümnes on ta suutnud keskmist reitingut arvestades Messiga sammu pidada.

Kui tänavu on Messi teeninud mängu keskmiseks hindeks 8.6 Ronaldo 7.9 vastu, siis sarnane pilt peegeldub igal eelneval aastal. Messi näitajad on olnud 0.3 - 0.9 punkti paremad igal aastal välja arvatud 201372014, mil mõlemad teenisid keskmiseks skooriks 8.3.

Messi on seejuures korra saanud keskmiseks hindeks koguni 8.9 ning kolmel korral 8.8 punki. Ronaldo sai oma kõige paremal hooajal (2014/2015) kirja 8.5 punkti, ent ka siis ei olnud ta Messist parem, kes teenis 8.8 silma. Viimasel neljal hooajal on Ronaldo tulemus jäänud alla 8.0 punkti, Messi näitajad on olnud vastavalt 8.5, 8.7, 8.5 ja 8.6