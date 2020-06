Dopinguga hobuse surma põhjustanud Araabia šeik sai rekordpika võistluskeelu 

Tema ratsu Castlebar Contraband tuli magama panna pärast 2016. aasta oktoobris saadud lahtist jalaluumurdu. Lahkamine tuvastas, et hobusele oli süstitud Xylazine'i, mida kasutatakse rahusti, valuvaigisti ja lihase lõdvestajana, kuid see on võistlustel keelatud, vahendab Inside the Games.

"See on suur võit hobuste heaolu nimel ja dopinguvastases võitluses," ütles FEI õigusdirektor Mikael Rentsch. "See oli traagiline juhtum, milles hobune kaotas elu, sest ta valuaistinguid blokeeriti. Kahtlustasime juba mõnda aega, et sellised asjad toimuvad, kuid see on esimene vettpidav tõend."