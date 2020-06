Protesteerijad viskasid orjakaupmehe skulptuuri jõkke. Hamilton: see peakski sinna jääma 

Sõnavõtt on inspireeritud pühapäeval Suurbritannias Bristolis juhtunust, kus rassismivastased protesteerijad tõmbasid 17. sajandi orjakaupmehe Edward Colstoni monumendi maha, vandaalitsesid selle kallal ja viskasid seejärel jõkke, vahendab BBC.

Hamiltoni arvates peakski Colstoni skulptuur sinna jääma. "Kui need inimesed poleks rassistliku orjakaupmehe kuju maha võtnud, poleks seda kunagi eemaldatud," sõnas vormeliäss Instagramis ja lisas, et riikide valitsused peaksid ise hoolitsema, et rassismiga seotud monumendid saaksid eemaldatud rahumeelselt.