Järjekordne tagasilöök: veel üks MM-ralli jääb ära  

Suurbritannia mootorispordiliidu juht David Richards selgitas, et pärast tihedat arutelu Walesi valitsusega oli otsus vältimatu. Põhjuseks mõistagi inimeste tervis ja turvalisus, aga ka võimalikud reisipiirangud, mida on praegu võimatu ette ennustada.

Niisiis on MM-sarja seis järgmine: peetud on kolm etappi ja esialgsest kalendrist on alles veel Türgi (24.–27.09.), Saksamaa (15.–18.10.) ja Jaapani ralli (19.–22.11.). Lisaks on Sardiinia ja Argentina rallid praeguse seisuga edasi lükatud.