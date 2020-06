Mis on saanud tenniseliidu ideest korraldada Kontaveidi ja Kanepi vaheline matš? 

"Ütleme nii, et hetkel pole uut infot," sõnas tenniseliidu peasekretär Allar Hint. "Idee on olemas, aga väga palju asju peab veel kokku loksuma, et midagi tekiks. Tahaks loota, kuid lubada ei saa midagi. Pigem ütleksin siis, kui midagi susiseb. Täna ei susise midagi... väga."

Hindi hääl polnud sel teemal rääkides ülemäära entusiastlik. Küsimusele, kas naised ise on nõus, vastas ta ebamääraselt, et "eks sellest hakkab kõik peale".

Seda, et emb-kumb osaleks mõnel kodusel turniiril, ei pea Hint tõenäoliseks, sest kohalik tase on Kontaveidi ja Kanepi jaoks liiga nõrk. "Õnneks või kahjuks pole mõtet panna kartautot vormeliga võistlema. Nädala lõpus on Viljandi GP, oleks välk selgest taevast, kui üks neist võistleks," sõnas ta.

Koroonakriis pole tenniseliitu praeguse seisuga tugevasti räsinud. "Oleme tänulikud, et kõik toetajad on alles jäänud ja lubanud kokkulepetest kinni pidada. See on väga suur tugi," märkis Hint.

Sportliku poolega on lugu pisut teine, sest mai lõpus alates pidi Eestis toimuma mitu eri vanuseklasside rahvusvahelist turniiri, mida mõistagi ei saa praegu korraldada. "Väga loodame, et mingi aeg läheb kalender lahti ja saame plaane lükata aasta teise poolde," ütles Hint.

Millised on ja olid tennisekogukonna suurimad mured seoses koroonakriisiga?

"Ühest küljest olime positiivses seisus, et mõnedel välisväljakutel said harrastajad tennist mängida. Samas sportlaste jaoks oli mingil perioodil ilm piisavalt külm, et mitte väljas treenida.

Loomulikult pidime ümber kohandume online-treeningutele ja suureks väljakutseks sai noormängijate hoidmine treeningute juures. Julgen öelda, et enamjaolt saadi sellega hakkama.