121 SEKSIPARTNERIT: golfilegend Tiger Woods vahetas armukesi sagedamini kui mõni mees aluspükse 

Woods jäi vahele rootslannast abikaasa Elin Nordegreni petmisega. Esmalt hakkasid levima kuuldused spordiässa ja ööklubi perenaise Rachel Uchiteli kirglikust suhtest. Nordegren kahtlustas oma meest truudusetuses. Sel ajal, kui vändagängster magas, avastas naine tema telefonist armukese teate. Ta vastas sellele, jättes mulje, et sõnumi saatja on Woods. Natuke hiljem helistas Nordegren Uchitelile ja supp oligi valmis.

Skandaali ajal oli Woodsi pilt 20 päeva New York Posti esikaanel. Mutta tambitud spordistaar tunnistas avalikus pöördumises, et ta pole kaugeltki täiuslik inimene. „Petsin. See ei olnud vastuvõetav. Mul on nii kahju,“ rääkis Woods pressikonverentsil.