Karl Erik Nazarov: sprindis on paratamatult mustanahalistel sportlastel kiirust ja plahvatuslikkust rohkem 

Seekordse saatekülalise onu on Eesti kõigi aegade paremate kümnevõistlejate hulka kuuluv Andrei Nazarov, kellel oli suur roll selles, et ka Karl Erikust kergejõustiklane sai.

"2009. aasta suvel võttis Andrei mu oma trenni kaasa. Mäletan, et ma jooksin esimeses trennis staadionil koos kümnevõistleja Indrek Turiga. Sellest ajast peale käisin ma alati treeningutel ja võistlustel kaasas. Andrei oli väga positiivse suhtumisega. Ta tegi mulle trennis võistlusi, et pingutaksin näiteks jäätise või pitsa nimel. Just tema õpetas mulle pingutamist," ütleb Karl Erik, kes on tänaseks liikunud onu käe alt jooksutreeneri Liivi Eeriku treeningrühma.