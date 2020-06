Võrkpall Saaremaal käinud Itaalia klubi mängija: arstide sõnul põdesin sel ajal koroonaviirust Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 09:55 Jaga: M

Nemanja Petric Foto: AFP/Scanpix

Märtsi alguses külastas vollesats Milano Powervolley kahes eurosarja matšis Saaremaa võrkpalliklubi. Itaalia klubi on seni kinnitanud, et nende ridades koroonajuhtumeid pole olnud. Nüüd tunnistas meeskonna mängija Nemanja Petric, et suure tõenäosusega oli ta sellel perioodil tegelikult nakatunud.