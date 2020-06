Kalev/Cramo füsioterapeut Lehismets meenutab kokkupõrkeid Maticiga: ta sõimas mind nii räigelt, et seda on raske kirjeldada 

Ei ole päris nii olnud. Tiit andis oma soovidest küll pidevalt märku. Näiteks, et täna on minu osa trennist 30-40 minutit ja pane. Ütles juurde, et nüüd võin mehed rihmaks tõmmata. Andis suuna kätte kogu aeg. Mõni teine päev jällegi ütles, et täna teeme mängulise osa pikema ja minul palus lõdvemalt võtta.

Donaldas Kairys oli küll natuke selline, kes tahtis, et kogu aeg raske oleks. Aga ta päris trenni minult üle küll kunagi ei võtnud, kuigi märku andis küll, et mehed peaksid rohkem valmis olema. Seda on raske teostada, sest mina pean ju pigem mängijate poolel olema. Ma ei taha, et pallurid ennast täiesti rihmaks tõmbavad.

Kogenud meeste näost loeb palju ära. Kui liiale lähed, siis meestel on veresooned näos nii suured, et vaatad, kurat, ta tuleb sööb mind ära (Naerab.). Meie füsiodena tahame pigem natukene leebemalt üldfüüsilise osa teha, et mängijad oleksid korvpalli osas natuke energilisemad.

Kas mängijad tulevad pärast trenni rusikas taskus õigust nõudma, miks Sa nad rihmaks tõmbasid?

Ei, see pauk tuleb kohe pärast soojendust. Teed natukene liiga intensiivselt ja kohe tuleb neid pärleid. Eks järgmisel päeval annavad nad ka märku, et ole hea, rahune maha ja tee mõistlikult. Soovitavad mul mitte hakata midagi ette kujutama ja kellelegi näitama (Muigab.).

Kalev/Cramos oled saanud töötada paljude välismängijatega. Kui palju nende hulgas selliseid on, kes üldse ei viitsi ennast liigutada?

Neid ikka on olnud. Kohe esimestest hetkedest, kui hakkame koormusteste tegema ja arstide vahet sõeluma, tuvastab põhilised sellised vennad ära. Olen ikka mõelnud, et see on täielik looder, kuidas ta küll meile siia sai. Aga mõned kutid on nädal-kaks siin olnud ja siis tuleb välja, et tegelikult on täiesti normaalne mängumees.