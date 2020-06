Jalgpall SPORDI PAHUPOOL: valuvaigistite kuritarvitamine põhjustab neerusiirdamisi ja hävitab atleetide tervise Eigo Kaljurand , täna, 12:16 Jaga: M

"Olen ka ise kuulnud jutte, et riietusruumides on valuvaigistid kausside sees, aga ma ise pole midagi sellist näinud," ütles Eesti koondise arst Kaspar Rõivassepp. Foto: Tiina Kõrtsini

Väljakul kokkukukkumised, vere sülitamine pärast matši, korduvad neeru siirdamised ja terveks eluks pöördumatute tagajärgedega silmitsi seismine. Jalgpallil on valuvaigistitega probleem, kuid vähesed on piisavalt julged, et sõna võtta, selgub Saksamaa meediakanali uuest ARD dokumentaalist.