Kein Einaste meenutas, kuidas teda dopingupatuseks peeti: see polnud meeldiv hetk 

"Mul on veres alati olnud loomulikult kõrge hemoglobiinitase. Ma ei pööranud Tour de Skiks valmistudes sellele piisavalt tähelepanu ja näit läks liiga kõrgeks. Mõistagi olin kurb. See polnud meeldiv hetk, aga midagi enamat seal polnud," sõnas sellest aastast Šveitsi A-koondise peatreener.

"Doping on ja jääb minu põhimõtetega vastuollu. Usun, et head esitused tulevad raske töö tulemusena," lausus Einaste, kelle sõnul võeti teema üles ka 2018. aastal tööintervjuus Šveitsi suusaliiduga.

Seda kinnitab ka riigi edukaim murdmaasuusataja Dario Cologna. "Rääksime sellest. See tuli teemaks kaks aasta tagasi, kui ta Rootsist Šveitsi tuli," ütles neljakordne olümpiavõitja, kelle sõnul on ka nende koondises sportlasi, kes on tavapärasest kõrgemate hemoglobiininäitudega hädas olnud. "Tänapäeval pole see tänu verepassile enam probleem," lisas ta.