Oslo Bisletti mängudele pole kunagi kutsutud ühtegi dopingupatust. Therese Johaugile tehakse ootamatult erand 

"Ma ei kahelnud, et kutsume Johaugi võistlema. Oleksime kutsunud ta ka siis, kui see olnuks Teemantliiga etapp," ütles Bisletti mängude promootor Steinar Hoen Norra meediale.

Varasemalt on ukse taha jäetud ka nende riikide sportlased, kelle kodumaal on dopinguvastase võitlusega probleeme, kuid nad ise pole vahele jäänud. Seda kummalisem on, et erand tehakse 18-kuulist võistluskeeldu kandnud Johaugile.

Suusatäht on väitnud, et ta ei tarvitanud dopingut sihilikult, vaid see sattus tema organismi huulekreemist. Endine kõrgushüppaja Hoen möönab, et nemad on selle selgitusega rahul.