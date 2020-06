WRC Suninen ja Rovanperä loodavad peagi Tallinnas kardirajal joonele minna Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 15:03 Jaga: M

Teemu Suninen Foto: Martin Ahven

Eestisse on moodustunud märkimisväärne Soome ralli-maffia, sest Tommi Mäkineni juhitud Toyota meeskond on suure osa oma tegevusest toonud Tallinna. Siia on kolinud ka Toyota noor täht Kalle Rovanperä ja M-Spordi Fordiga sõitev Teemu Suninen. Viimase sõnul veedavad nad koos rohkelt aega.