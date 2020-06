Jalgpall Selgusid maailma väärtuslikemad jalgpallurid, Messi ei mahtunud 20 sekka, Ronaldo jäi isegi 50 seast välja Toimetas Mihkel Talivee , täna, 17:27 Jaga: M

Ootuspäraselt on kõige hinnalisemaks mängumeheks PSG noor ründestaar Kylian Mbappe. Foto: AFP/Scanpix

Jalgpalliuuringute keskus CIES avaldas, kes on hetkel kõige hinnalisemad mängijad. Ootuspäraselt troonib esikohal Pariisi Saint-Germaini 21aastane väravamasin Kylian Mbappe. Mõnevõrra üllatuslikuna võib tunduda aga, et ei Lionel Messi ega Cristiano Ronaldo, kes kahe peale viimasest 12 Ballon d'Or'ist 11 võitnud on, ei mahtunud selles arvestuses isegi 20 kõige väärtuslikuma jalgpalluri sekka.