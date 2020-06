Neuville selgitas, miks ta Soomes avariisse sattus 

"Oli väga mõnus taas rooli istuda ning WRC masinaga sõita. Hooaja esimesed rallid olid nii ammu, et oli suurepärane tunda taas adrenaliini. Me ei lootnud, et nii läheb, sõitsime kurvis olevale kivile otsa, mille tõttu käisime paar korda üle katuse," vahendas Neuville'i sõnu portaal Rallit.fi.