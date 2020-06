WRC promootor: Rally DirtFish võib saada tänavuse MM-sarja etapiks 

Hiljuti teatati, et tänavu ei toimu Soome, Uus-Meremaa ega Walesi rallit. Juba varasemast oli teada, et ära jäävad Keenia ja Portugali etapid, määramata ajaks on edasi lükatud Argentina ja Itaalia rallid. Ciesla sõnul kaalutakse erinevaid võimalusi, kuidas suve lõpus ja sügisel võidukihutamisi korraldada.

Promootori sõnul on uute variantide leidmisel tähtsal kohal nii logistika kui ka turvalisus.

"Turvalisus on väga tähtis ning see piirab mõnevõrra meie võimalusi. Siis tuleb vaadata, millistel võistluspaikadel on üleeuroopaliste võistluste korraldamise kogemus olemas, kus on varem neid korraldatud. Või kohti, mis on varem kandideerinud MM-sarja ralliks. On mitmeid kohti, mille kohta me uurime ning oleme juba nõu pidanud selle kohta, millised võimalused neis paikades oleks," selgitas Ciesla.

Ta täpsustas, et siinkohal peab ta silmas ka Eestit.