Schumacher läheb prantsuse tipparsti juurde operatsioonile 

"Tean, millises seisus ta on, mul on selle kohta informatsiooni. Olen temaga alati väga lähedane olnud. Tema naise Corinnaga ma nii lähedane pole, sest ta ei käinud väga paljudel etappidel kaasas. Kuid arvan, et peamine on see, et me teame, et olukord pole lihtne. Ta on raskes seisus, kuid peame nii teda kui ka perekonda austama. Nad ei taha informatsiooni avaldada, seega kes olen mina seda tegema? Unistan ja palvetan iga päev, et ta paraneks ning saaks naasta ringraja juurde, eriti nüüd kui ta poeg on vormelipiloot," lausus Massa.