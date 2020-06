Eesti kaitsevägi likvideerib spordirühma 

"Kui spordirühm omal ajal loodi, et pakkuda sportlastele garantiisid ja võimalust sportida, tehti seda sellel ajal parimate teadmiste ja vajaduste järgi. Täna on kaitsevägi veel enam pööramas tähelepanu oma põhiülesandeks valmistumisele. Selles osas ei ole see spordirühm meie jaoks sama tähtis kui ta siis oli, kuigi sport on kaitseväes jätkuvalt tähtis," lausus Tikerpuu.