Korvpall AMETLIK! Janari Jõesaare karjäär jätkub Hispaania kõrgliigas Toimetas Kaspar Koort , täna, 21:06

Janari Jõesaar siirdub mängima Hispaania kõrgliigasse. Foto: Tiit Tamme

Jutud, mis seostasid Eesti korvpallikoondislast Janari Jõesaart Hispaania kõrgliigas mängiva Manresa meeskonnaga, on saanud ametliku kinnituse, kui hispaanlased teatasid, et on sõlminud Jõesaarega kahe aasta pikkuse lepingu.