Suusahüppekoondislane Kevin Maltsev: tahaks, et seda hooaega poleks olnud 

"Olen nüüdseks aru saanud, et me ei teinud trenni. Mõtlesime, et teeme, aga ei teinud. Me tegime treeningulaadset asja. Kui meil kestis trenn kaks tundi, siis vaatasin, et nüüd läks pikale. Sloveenia plaani järgi kestab keskmine trenn kolm tundi," osutab Maltsev.