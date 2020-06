Neymar sõimas 23aastast kasuisa pe*eks ja palus sõbral talle harjavarre tagumikku toppida 

Politsei küsitles juhtunu pärast nii Ramost kui Neymari ema Nadine Goncalvesi, kuid ei tuvastanud vägivallajuhtumit. Rio de Janiero väljaanne Extra vahendab naabri sõnu, kes väidab, et paar tülitses tol ööl. Kinnitamata andmetel sai Ramos viga, sest purustas käega aknaklaasi.

Varem levis info, et paar on lahku läinud, kuid selle nädala sündmuste valguses tundub, et mitte.