AHVATLEV: Liverpool pakub van Dijkile rekordilist lepingut 

Nimelt pakutakse hollandalsele viieaastast lepingut, kus iganädalane palk oleks 245 000 eurot. 28aastast kaitsjat, kes mullu Inglismaa meistriliiga aasta mängijaks valiti, noolib ka Pariisi Saint-Germain, kuid Liverpool teeb kõik, mis klubi võimuses, et enda talismanist kinni hoida.

Hetkel teenib van Dijk nädalas pisut üle 200 000 euro, PSG oleks talle valmis pakkuma 311 000 euro suurust nädalapalka. The Suni andmetel paistab siiski, et hollandlane on otsustanud Liverpoolis jätkamise kasuks. Palgakõrgenduse korral mööduks ta klubis selles arvestuses egiptlasest Mohamed Salah'st.