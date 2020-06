Toyota katkestas koroona tõttu uue WRC-masina arendamise 

Mõistagi on koroonaviirusest tingitud piirangud pannud põntsu lisaks Toyotale ka kõikidele teistele rallitiimidele. "Asi pole ainult selles, et me ei saa koos oma inimestega tehases auto kallal töötada. Selle taga on see, et me ei tea, millal varustus saabuda võib. Kõik on hetkel keeruline ning see on kahtlemata avaldanud suurt mõju auto arendamisele," lausus DirtFishile anonüümseks soovida jäänud rallimeeskonna esindaja.