Schumacheri operatsioon lükkub edasi 

Neljapäeval teatas Itaalia meedia, et sakslane läheb tuntud prantsuse kardioloogi Dr Philippe Meansche, kes Schumacherit varemgi ravinud. juurde operatsioonile. Protesduuri eesmärgiks on närvisüsteemi taastamine. The Guardiani andmetel aga ei toimu see kindlasti lähiajal, vaid lükkub edasi, kuni selleks on piisavalt ohutu.