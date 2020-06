NBA mängija paljastas, et teda vägistati lapsepõlves sugulaste poolt 

Möödunud nädalal paljastas Walker Instagrami postituses, et teda vägistati noorena sugulaste poolt. "Tõde on see, et hakkasin neid kasvatama 5. klassis. See oli minu varjamismehhanism. Toona olin suvel ümbritsetud suuremast pereringist. Mind ahistati seksuaalselt, vägistati ja kasutati ära. Harjusin sellega isegi ära, sest selles vanuses sa ei tea, mis on mis," kirjutas Walker.