Tanel Tein meenutab kohtumist Knicksi peatreeneriga: ta ütles, et näeb minus head viskajat ja jätkaksin samas vaimus 

Huvitav fakt on see, et kahes Euroliiga mängus olin väljakul lausa kõik 40 minutit, mis tänapäeval tunduks veidi uskumatu (Tein tegi täismängu Istanbuli Efes Pilseni ja Treviso Benettoni vastu). Siis tuli hooaeg Saksamaal Berliini Albas, mis algas päris kihvtilt. Panime seal ULEB Cupil kuus võitu järjest. Meil oli vaja ühel hetkel saada mingi arv võite juurde, et minna alagrupist edasi, aga siis tulid jõulud vahele. Pühadeks lasti kogu sats vahepeal koju ja pärast me ei saanudki vajalikke võite kätte.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Saksamaa kogemus jäigi Sinu karjääris viimaseks täishooajaks välismaal. Episoodiliselt mängisid veel ka Venemaal Moskva regiooni Dünamos, aga sealt viis varsti tee tagasi Tartusse. Miks Sa kauem piiri taga ei püsinud?

Albasse oli tolle hooaja järel võimalus ka tagasi minna, aga tingimused oleksid minu vaates samaks jäänud. Mul oli kindel põhimõte, et tahan liikuda edasi, kas siis paremasse meeskonda või teenistuse mõttes. Kasvõi natukene. Aga Alba pakkus pigem veidi väiksemat palganumbrit. See oli selge signaal, et jään esialgu ootele. Kui mu hooajal polnud väga viga, siis ei tulnud tükk aega mingeid sobivaid pakkumisi. Olin siis ka üpris valiv.

Lõpuks tegin mingis mahus juba trenni Tartu satsi juures ja veel lisaks isa erakliiniku korvpallitrennis. Lõpuks tuli Moskva regiooni Dünamo variant. Seal oli päris kihvt kooslus ja veidi vanemad mängumehed. Mängisid mingit eurovärki, seal oli lahe boonussüsteem ja treeningud olid sellised vanemate meeste tegemised. Mingit noorte jama ei tehtud.

Venemaal oli lõpuks probleem selles, et olin seal turistiviisaga. See tähendas, kui sõitsime riigist välja mängudele, pidin seejärel naasma Eestisse ja võtma uue viisa. Me ei saanud kuidagi tööviisat, mis oleks võimaldanud pidevalt üle piiri käia. Näiteks, kui sõitsime Prantsusmaalt tagasi, pidin mina tulema Eestisse ja olema paar päeva siin, et saada uus turistiviisa.

Sõitsime järgmisesse kohta ja tuli jälle see jant uuesti läbi teha. Oli arusaadav, et see ring ei toimi klubi jaoks ja treener ütles, et peame lahku minema. Ütlesin, et saan situatsioonist aru ja kõik on okei. Pärast tuli klubi presidendilt väga imelik kommentaar, et mind lasti hoopis teistel põhjustel lahti. Mingi selline jama seal oli. Aga see presidendi väide lükati hiljem kohtus ümber.

Ütlesid, et olid välisklubide suhtes toona väga valiv. Kas mäletad, kelle pakkumisi Sa tagasi lükkasid?