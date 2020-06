NBA mängijad kaotavad hooaja tühistamise korral 1,2 miljardit dollarit 

USA ühe hinnatuima spordiajakirjaniku Adrian Wojnarowski sõnul kaotavad mängijad hooaja katkestamise korral kokku 1,2 miljardit dollarit. 300 miljonit sellest on palk, millest korvpallurid on juba ilma jäänud. Kui hooaeg ei jätku, siis jääb saamata lisaks veel veerand aastapalkadest ja muud tulud.

Mitmed korvpallurid on öeldnud, et nad ei soovi sel suvel edasi mängida. Bostoni Celticsi keskmängija Enes Kanter ütles konkreetselt, et tema naaseb platsile siis, kui on saadaval koroonaviiruse vaktsiin. Kuid küsimus pole ainult nakkushaiguses.