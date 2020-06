Eesti vutimehed välismaal: Antonov astus sammu meistritiitli suunas, Ojamaa koduklubi kaotas taas 

Antonov ja Ararat-Armenia mängisid Baranovi ja Alaškerdi möödunud esmaspäeval üle 2:1. Antonov vaheti välja 1:1 viigiseisul, Baranov sai kirja täismängu. Antonovi võistkond jätkas võidukalt neljapäeval, kui Ararat alistati 4:2. Alaškert tegi vigade paranduse, kui reedel alistati 2:0 Lori meeskond, kui Baranov viibis väljakul taas kogu kohtumise.

Joonas Tamm jälgis vahetusmeestepingilt, kuidas tema koduklubi Desna alistas võõrsil 5:1 Oleksandria, keda edestati kohtumise eel vaid kolme punktiga. Desna tõusis Ukraina kõrgliigas kolmandale kohale. Parimana on Donetski Šahtar kogunud 68 punkti, Kiievi Dinamol on koos 52 punkti ning Zorja on Desnaga kirja saanud võrdselt 49 punkti. Tuleval pühapäeval kohtuvad just Desna – Zorja.

Poola esiliigas sai Artur Pika koduklubi Legnica Miedź kirja teise järjestikuse viigi. Pikk mängis 90 minutit, kui viimati viigistati 2:2 Podbeskidziega. Miedź suutis 80. minutil vastase omaväravast matši juhtima minna, kuid esimese lisaminuti värava tõttu lepiti reedel vaid viigipunktiga. Ken Kallastele mänguaega ei jagunud, kui GKS Tychy jäi 2:4 alla Mieleci Stalile. Miedź on tabelis kuues, pikalt võiduta olnud GKS Tychy on langenud 13. tabelireale. Poola esiliigas pallib 18 meeskonda.

Aste madalamal, Poola tugevuselt kolmandas liigas jätkus Henrik Ojamaa koduklubi Łódźi Widzewi kurb seeria. Pärast Covid-19 pandeemia tõttu tekkinud sunnitud pausi on juunikuus peetud kolm kohtumist, millest on hangitud kõigest üks viigipunkt. Viimati jäädi kodus 1:2 alla Legionowo Legionoviale, kui Ojamaa sai kirja täismängu ja resultatiivse söödu. Łódźi meeskond on liigatabelis jätkuvalt tabeli tipus, kuid GKS Katowice on nüüd kõigest ühe punkti kaugusel.

Norra esiliigaklubi Lillestrøm pidas teisipäeval treeningmängu kõrgliigas palliva Kristiansundiga. Avapoolaja kaotanud Lillestrøm võitles lõpuks välja 1:1 viigi. Matvei Igonen tegi kaasa esimese poolaja. Treeningmängud jätkuvad sel nädalal esiliigas mängivate meeskondade vastu, kui täna kohtutakse Jerviga ning laupäeval KFUMiga. Liigahooaeg algab Igoneni ja Lillestrømi jaoks 3. juulil.

Eelmisel nädalal selgus ka ookeanitaguse MLSi edasine saatus. Liiga võitja selgub 8. juulist 11. augustini Florida osariigis Orlando lähistel Disney World Resort nime kandvas meelelahutuskompleksis, kuhu kogunevad kõik meeskonnad. Meeskonnad saabuvad võistluspaika 24. juunil ning 8. augustil alustatakse uuendusliku alagrupiturniiriga, millele järgnevad kohamängud (play-off). MLSis pallib 26 meeskonda, kohamängudele pääseb neist 16.